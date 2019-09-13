岑子杰覆核6．12催淚彈暴動定性 傷眼教師覆核速龍無編號

指警原稱不波及集會 後無警告下放彈

首份覆核申請人分別為民陣召集人岑子杰及楊國明（譯音），答辯人是警務處長及律政司長。申請方指出，民陣在獲批不反對通知書下，於6月12日在中信大廈外進行公眾集會，惟集會開始後，警民在立法會一帶爆發衝突，縱使民陣堅稱衝突與和平集會無關，警方同時告知岑子杰驅散不會波及集會，警方仍在毫無警告下在中信大廈外施放催淚彈。

質疑警堵離場道路 違警察通例

警方更堵塞離開場地的道路，參與者於是湧入中信大廈內，差點釀成人踩人事件，違反《警察通例》中訂明「群眾如無逃走之機會則不應向其使用催淚煙」規定；而在驅散行動所使用武力亦非合理，違反《人權法》及《基本法》保障巿民示威集會的權利。

另外，其後岑子杰收到警方「禁止集會通知」，表示已將集會定性為暴動，更根據《公安條例》發出此通知禁止集會，他要求法庭頒令撤銷此定性和平集會為暴動的「禁止集會通知」。

另一覆核申請人為楊子俊，是6月12日金鐘衝突中右眼中槍傷的男教師；建議答辯人為警務處長。

申請人不滿警務處長於6月12日或其後的警察行動中，特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）沒有或不需要在制服展示警員編號或職級的決定，尤其警方清場時動員甚多，若制服沒有警員編號，受害人及目擊證人未能辨認涉事警員，難轉介警察投訴科跟進，要求法庭宣布該決定不合法及違憲，包括違反《香港人權法案條例》、《公民權利和政治權利國際公約》，並撤銷該決定。申請方另要求下令所有速龍小隊警員必須在制服展示警員編號。

【案件編號：HCAL2670-2671/19】

（反修例風暴）