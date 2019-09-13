事主回覆期限內 醫療紀錄已交警方 律政司：早取報告 爆眼女子覆核太遲

警手令覆核許可 今頒判辭

代表申請人K的資深大律師彭耀鴻表示，警方透過法庭手令索取醫療報告，卻不告知申請人相關手令內容的做法，令申請人無法得知警方何時、如何、為何索取相關報告，更無法得知哪個法庭負責處理警方的申請，導致申請人無法向法庭申請撤銷警方的申請，亦剝奪《基本法》第35條保障其提出訴訟、及時保護自身合法權益等權利。

事主質疑警施壓醫院 覆核淪學術討論

彭指出，申請人曾於8月30日去信醫管局，並引述局方本月2日的回覆稱，局方於8月30日告知警方收到申請人的來信，申請人亦有意採取法律行動。局方又說，相關醫療紀錄仍有待發放（pending release），着申請人7日內回覆，惟警方兩日後（即本月4日）已取得相關報告。彭質疑，警方或曾向醫院表明，若院方不交出報告，警方便會派員到場搜查。

彭形容，警方是次做法不合法和不合理，同時有意製造米已成炊的局面，令是次覆核淪為學術討論，惟目前難保警方仍繼續對其他醫院或醫生採取相同手法，認為法庭必須發聲，以保障申請人的私隱，同時要求法庭頒下臨時濟助，禁止警方取用相關文件，及列出透過手令取得的所有資料。

警：可民事告警 取手令毋須知會疑犯

代表警方的資深大律師郭莎樂指出，警方曾兩度行使涉案手令，分別於上月21日要求取得申請人的個人資料，讓警方知悉其身分；及於上月29日要求取得其醫療紀錄。郭又稱，警方最終分別於上月28日及本月4日取得相關資料，形容相關手令已被徹底執行（fully executed），申請人目前針對手令的覆核已來得太遲。她認為，申請人大可循民事訴訟等方法控告警方侵犯私隱，但手令的內容同樣無助申請人進行下一步的法律行動。

郭指出，警方在一般刑事調查中享有「公共利益保密原則」（public interest immunity），又舉例稱警方在洗黑錢的案件中，同樣毋須在知會嫌疑人的情况下，取得手令調查該人的銀行帳戶，形容本案與侵犯市民權利無關。

【案件編號：HCAL2643/19】

明報記者

（反修例風暴）