火海山嶺帶遺體返家 「絕不瞞報死傷」

陳慶勇表示，當日太子站月台有38名消防處人員，「無可能見到有死傷者無被好好照顧，而我們走了，是無可能發生」。

他說多年來本港大小事故中，消防員及救護員願冒生命危險拯救他人，即使是已知死亡個案，他們會進入火場、攀山越嶺，甚至潛入海底殘骸，「我們都會竭盡所能，將他們的遺體帶回安全地方」，「這是我們對生命的尊重，我們的同事絕對不會隱瞞死傷者數目」。

有別於警方例行記者會限制記者問題數目，新聞主任昨一度準備為記招「收尾」時，陳慶勇主動提出會回應記者所有提問，冀釋除疑慮，「如果仲有問題就繼續問埋先」，最終記者會長約2.5小時。

提問不設限 1小時變2.5小時

翻文件找答案 不說「無資料」

面對傳媒部分追問，陳慶勇與副救護總長曾敏霞無即時以「無資料」回應，反而多度翻查文件尋找答案，即使未能即場解答，亦着傳媒稍後可向新聞主任提交問題。

毛孟靜讚誠懇 盼警取經

立法會議員毛孟靜表示消防處昨日回應非常詳盡，亦顯誠實及誠懇，消防處獲港人信任非一朝一夕的事。她期盼警方在記者會不要閃爍其詞，並向消防取經，「畀多兩成誠懇、兩錢人性，香港人的感覺會好好多」。

（反修例風暴）