消防：警兩稱太子站無傷者擋救護 19救護入站共花1小時 「救援角度上唔係咁好」

據消防處說法，救護指揮官（見習救護主任）當晚11時半入太子站，初步評估傷者人數，16分鐘後已要求5隊人員增援。至凌晨零時20分，救護人員也要求警方容許6名隊員入站，結果19名救護人員於零時30分才能入站增援。由11時30分到凌晨零時30分一小時內，僅見習救護主任及18名原本奉召到場處理另一宗火警的消防員在場，其中10名消防員有先遣急救員資格，協助治理傷者。

形容與警是「溝通問題」

信經過8．31警會准及早治理

消防處披露，警員至少兩度稱站內無傷者，拒讓救護人員入站，先是救護指揮官於11時17分在太子站B1出口被拒，凌晨零時15分救護人員於E1出口亦被拒入。被問會否覺得警員誤導或刻意阻救援，副消防總長（總部）陳慶勇形容是「溝通問題」，但承認需時很長才能到月台增援，在救援角度上「唔係咁好」，會與警方檢討。

陳慶勇稱，大型事故是由消防指揮，衝突暴力事故則由警方指揮。被問是否面對警方權威，被迫將傷者安全放在第二位，他說大型事故中消防會配合警方行動，今次亦無置傷者不顧，但承認救護有延誤是不理想。被問能否接受未來事故再延誤，他說相信經過8．31，警方會讓救護人員及早治理傷者。

謝振中：警稱「所見範圍」無傷者

警察公共關係科總警司謝振中昨稱有救護員在太子站售票大堂看到一名在該處設立封鎖線的警員，該警員曾稱「在他所見範圍」無傷者，但其後警員與救護員溝通，嘗試了解其他位置有否傷者，容許救護員入站。被問警員未核查便稱無傷者是否武斷，謝稱該警員無不好意圖，「永遠都可以做好點」，看不到該同事有原因要刻意或惡意阻礙救援。

消防處紀錄顯示，見習救護主任當晚11時46分至翌晨1時02分四度修訂傷者人數（見表），由最初約10至15人，最終確認7名傷者，傷勢嚴重者由6人減至3人。

指揮官無分類卡 四修訂傷者數

對於計算混亂，副救護總長曾敏霞承認救護指揮官無帶檢傷分類卡入月台，他相信會有同事增援，沒料需時1小時，當時以手寫記錄傷者情况，直至有人增援，也沒在傷者身上掛卡，僅向人員口頭匯報。她說月台情况混亂，僅一人點算，承受大壓力，其間被捕者在警方押解下曾移動，令點算有困難，不排除重複點算。她承認救護指揮官無攜帶檢傷分類卡屬不太理想，但稱無影響治理。

對於傷勢嚴重者由6人減至3人，曾敏霞說傷者有走動，傷勢亦可能變化，又說即使被評為嚴重，未必等同行動不便或不清醒，氣促者亦可評為嚴重。被問人數變是重複計算還是情况好轉所致，她說「佢（救護指揮官）自己都講不到，我都好想知」。

被問傷者早遭帶走可能

消防：睇唔到嘅答唔到

至於傷者在救護或消防員入站前已被帶走的可能性，陳慶勇說：「睇唔到嘅嘢，我哋就答唔到」。

立法會議員毛孟靜稱讚消防處昨日交代詳盡，但對未能解釋「消失的3名傷者」表示非常遺憾。她要求消防處公開點算傷者數目的手寫紀錄及對話錄音，並致函約見消防處長，盼事件水落石出。她批評警方解說「挑戰香港人智慧」，並說最擔心暴力衝突是警方主場，「警察話乜就乜」，反問「係咪要更努力監察警方？」

明報記者

（反修例風暴）