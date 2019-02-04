揮國旗遇上反修例 IFC爆爭執

由網民編寫的《願榮光歸香港》連續多晚響遍多個社區，歌詞中提及「要光復，這香港……為正義，時代革命」。另一邊廂，逾百人昨日中午響應號召到IFC，手持國旗唱國歌及《歌唱祖國》，並在中庭掛起巨型國旗，同時間中庭部分商店落閘。

馮煒光現身遭罵「出賣港人」

其後有反修例者到場高叫口號，雙方互相指罵及推撞，情况一度混亂。馮煒光亦在場，指摘反修例者是「港獨」，反修例者則批評他「出賣港人」，要由保安調停，雙方最終散去。晚上再有近千人聚集IFC唱《願榮光歸香港》。

另外，昨晚多區有人潮迫滿商場唱歌，包括元朗、觀塘、深水埗、柴灣等。各種樂器傾巢而出，在深水埗西九龍中心，多人輪流以笛子、口琴及結他演奏《願榮光歸香港》。在元朗西鐵站，一度有手持國旗、身穿白衣的人現身，與在場者口角，擾攘約半小時後持國旗者離開。

商場唱歌爆爭執 教師遇襲

前晚有人在淘大商場唱歌時，一名男子與在場者爭執後受傷，教聯會昨發聲明，稱有教師當晚受襲及遭「起底」凌辱，對此予以譴責；聲明又促警方將施襲者緝拿歸案。

東華三院確認該男子是東華三院王余家潔紀念小學的教師，惟有關事件發生在校外及公餘時間，屬個人事件；警方正了解事件，學校不會評論。教育局表示，有關學校已啓動危機處理小組；局方會與學校保持緊密聯絡，提供支援。

（反修例風暴）