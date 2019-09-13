「有團體提死線升級」 警禁民陣周日集會遊行

民陣上訴：全部入民陣數不公

提替代方案 警沒回應

民陣原定8月31日舉辦「人大831落閘五周年」遊行，遭警方反對，遂改期至周日，並把遊行終點由中聯辦改為中環遮打道，警方昨日發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知書。警方反對的理據包括，自6月起的多次集會遊行後都有暴力行為、縱火和堵路等，破壞社會安寧。另警方有理由相信，有人可能偏離原定路線，並破壞高風險建築物，例如港鐵站、警察總部、政府總部等，威脅其他人的安全。

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑在例行記者會上表示，過去3個月的和平遊行集會輕易被暴力示威者騎劫，短時間內演變為暴力衝突，而且武力不斷升級，甚至混入和平示威者中，「以他們為擋箭牌做非法行為」。

他續稱，警方留意到有團體呼籲，將今日定為政府回應訴求的死線，否則不排除行動升級；遊行主辦方亦曾公開呼籲，希望15日的集會讓激進及和平示威者一起出席，因此警方相信激進示威者會藉此作暴力行為，故禁止及反對主辦方舉行該項公眾活動。

民陣副召集人陳皓桓表示，與警方商討期間，對方從未提過「死線」的理由，他稱近月有不同團體提出死線，「沒有理由全部入民陣數」。陳皓桓認為上訴成功的機會較低，民陣不斷向警方提出替代方案，包括更改路線，然而警方都沒有回應，亦沒有提供任何選擇。

（反修例風暴）