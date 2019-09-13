煙花遊船公司：暫1人預訂 十一黃金周訂房率一成多

本報記者以客人身分查詢觀光帆船公司國慶煙花維港遊的票務，對方說暫時只有1人預訂，而去年同樣時間已一早訂滿。對方建議客人考慮清楚才預訂，因為「公眾假期都多事」，如政府宣布取消煙花匯演，將向客人安排退款。

另外，本報以客人身分向香港洲際酒店查詢國慶當日餐廳套餐價格，酒店稱要視乎政府會否如常舉行煙花匯演，才能公布當晚訂座的價格。酒店表示已有數人訂座，但未有收取訂金，如政府決定取消煙花匯演，客人取消訂座時不會有任何罰款。

旅議會：內地團跌九成 未聞停辦煙花團

旅遊界立法會議員姚思榮表示，據他了解，今年十一黃金周的酒店訂房率暫時只有一成多，亦有酒店預訂不足一成，而去年同期已錄得五成訂房，房價亦比去年跌五至六成。他認為旅客現時持觀望態度，「即使有『煙花房』，都要考慮當日交通才決定訂不訂」。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，9月首10日的內地團數量比去年同期大跌九成，每日15團；她相信取消煙花匯演並非影響入境旅行團數量下跌的主因，她亦未有聽過有旅行社減少或停止營辦「煙花團」。

（反修例風暴）