安全理由 十一煙花勢取消 林鄭班子落區安排日內公布

政府中人：免出事為國家添煩

政府消息人士表示，政府內部傾向10月1日（周二）晚不會有國慶煙花匯演，原因是避免逾10萬人聚集在維港兩岸後，有人趁放煙花後繼續聚集並出現近月的示威活動。有政府中人亦說，預料就算警方不批准，當天下午很大可能有遊行抗議，如果晚上有煙花活動，維港兩岸再聚集人潮，兩批人或有可能釀成混亂，擔心有安全風險，故傾向取消煙花匯演；形容取消歌舞昇平活動，好過舉辦了但發生事故、為國家慶祝國慶添煩亂。至於十一國慶升旗禮等，政府會參考今年7月1日回歸紀念日的室內升旗安排，仍未有最後定案。

港府分別於2013年因南丫海難及2014年因佔領行動而取消國慶煙花匯演。今年國慶煙花及2月的大年初二煙花匯演，均由全國政協常委許榮茂的世茂集團獨家贊助，世茂集團暫不評論計劃停辦國慶煙花決定。

葉劉林卓廷同稱有衝突風險

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，現時香港撕裂，放煙花期間不同政見的市民或有人出言不遜，導致對罵、碰撞，故在目前環境，聚集多人看煙花會有危險。她又稱，今年是國慶70周年，特區政府亦有大觀禮團上京，「在北京慶祝最隆重」。

民主黨立法會議員林卓廷表示，目前社會氣氛不宜放煙花，因為社會「很多傷痛未完」，放煙花與當下氣氛格格不入。他說，十一亦是敏感日子，相信屆時社會氣氛較緊張，有人聚集抗議放煙花風險亦不小。

上京閱兵團人數增 料無民主派

另外，北京在10月1日有大型閱兵活動，特首林鄭月娥將率團上京觀賞，有關名單已定，人數比以往多，但預料不包括民主派。10年前的60周年閱兵，香港觀禮團有212人，衛生服務界議員李國麟當年獲邀上京觀禮，他說今次無收到邀請，「你都識講10年前啦，現在什麼政治氣候呀？」

憂小演員安全 英劇團取消來港

除了國慶煙花取消，有外國劇團也宣布取消來港公演。由皇家莎士比亞劇團製作的《Matilda音樂劇》香港站 ，原定計劃於9月20日至10月20日在演藝學院歌劇院演出，但製作單位Lunchbox Theatrical Productions宣告取消來港，製作單位行政總裁簡就成表示：「香港過去持續14周不穩定的環境影響市場需求，更重要的是演出及製作團隊的安全未能受到保障，尤其團隊中不乏年紀小的演員。」製作單位將安排退票。

另外，有網民號召今晚中秋節在各區公園或遊樂設施舉行「中秋賞燈晚會」及組人鏈等。港鐵昨宣布，與政府檢視近期情况及做風險評估後，決定取消中秋通宵服務，正常時間收車，但今午起會因應客量加密班次。

明報記者

（反修例風暴）

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