曾投反對票 民建聯議員撰文質疑引收地例

民主黨尹兆堅昨午舉行記者會揶揄「民建聯轉軚，一定有『古怪』」，稱過去他與民主黨議員多次在議會內外提出要求引用《條例》，民建聯均表反對，諷民建聯突然「腦筋急轉彎」，企圖用民生救政治，是「真誠為選票」。他續稱，去年5月特首答問會上曾要求特首林鄭月娥引用《條例》收地，特首質疑不可行，認為昨日林太聯同民建聯、地產建設商會大合奏，寧願「今日的我打倒昨日的我」，建制派是因想避免11月區選崩盤，試圖藉房策「鬆章」扭轉民意。

柯創盛：曾修正表明可引例

民建聯柯創盛反駁，他於1月就民主黨提出增加房屋的議案提出修正案，當時表明政府是可引用《條例》及換地收回新界私地發展，指民主派當時也反對其修正案。他認為此刻應減少爭拗，共謀房屋對策。

指先益發展商 陳劍青批誤導

翻查資料，民建聯陳克勤去年5月在《星島日報》專欄質疑通過《條例》收回的土地作用，指收地程序冗長，「市民上樓遙遙無期，最終得不償失」。該黨劉國勳去年5月在本報撰文稱，直接動用《條例》強制收地，有可能因侵犯私有財產而遭司法覆核挑戰。本土研究社成員陳劍青說，民建聯建議有前設，「是優先用公私合營發展新界農地，用不到才以《條例》收回」，本質上是先「益發展商」，最終出現「靚地」由發展商發展、小地主就被收地，批評民建聯的說法誤導市民，有騙選票之嫌。