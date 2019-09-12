或掀發展商覆核 黃遠輝：有案例反利整體發展

黃遠輝認為，最終或有發展商因政府收地而提覆核，但認為「遲早都會出現」，若有案例，政府日後會更了解可如何處理，反而有利日後整體發展。他認為，公屋輪候時間延長，公營房屋供應「一個都不能少」，但承認因近期社會氛圍，政府沒有如想像中快地落實土供組的覓地建議，「暫時看不到有什麼進度」。

回歸後8宗覆核 無一成功

發展局長黃偉綸去年5月書面回應立法會稱，由1997年7月至2017年底，業權人因政府引用《收回土地條例》而提出的司法覆核個案共有8宗，但8宗均沒成功案例。發展局去年提及，本港四大發展商坐擁的新界農地儲備，不少於1000公頃。

民建聯立法會議員劉國勳表示，若政府在收地前先做好規劃，表明收回的土地是用作興建公屋等「公共用途」，相信不會引起司法覆核挑戰。

發展局：需確立適用「公共用途」

若使用《條例》，政府只會按農地現有估值向發展商收購，按目前地政總署的特惠補償制度，甲級農地每平方呎補償額為1348.8元；相較發展商向政府申請改變為住宅用途並補地價所能賺取的金錢，可相差很遠。發展局回覆，引用《條例》需要在確立適用於有關土地的「公共用途」後，才可引用《條例》收回私人土地。消息稱，因不少私人土地屬農地用途，要先得到城規會同意改劃轉作公共房屋，政府才有理據援引《條例》。