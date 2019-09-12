民建聯倡收地建屋 地建會：不反對 泛民質疑「轉軚」與政府合奏 用民生保區選

發展局：任何建議持開放態度

政府委任的土地供應專責小組報告提到，本港至2026年的短中期內出現815公頃土地短缺，即使全速推展3個短中期選項，亦只能提供320公頃土地，土地短缺仍近500公頃。隨着反修例風波持續3個多月，社會氣氛緊張，發展局原訂6月提交的「土地共享先導計劃」（公私營合作發展新界私人土地）已押後，「明日大嶼」計劃相關研究撥款申請，亦料立法會要待今年底才討論。

促積極引《收地條例》徵農地

倡重啟公私合作

民建聯昨日在報章刊登頭版廣告並舉行記者會，要求政府加強處理房屋及土地供應問題，包括更積極引用《收回土地條例》（下稱《條例》）收回新界農地，並用作興建公屋、居屋等，以恢復公屋「3年上樓」目標；重啟「土地共享先導計劃」，由政府主動規劃選址，再邀請業權人參與，公私營房屋比例訂於7：3；並稱若適合發展的土地無法透過公私合作落實，當局應引用《條例》自行發展。

李慧琼：曾見林鄭 未正面回應

民建聯主席李慧琼批評，政府覓地進度「龜速」，成績令人失望，民怨積累並在修例風波中爆發。她稱該黨早前與特首林鄭月娥會面，已反映有關訴求，但林太當時未正面回應會否引用《條例》。該黨明日將約見發展局長黃偉綸，要求政府清晰交代。

民建聯立法會議員柯創盛認為，政府可在洪水橋、新界北等地區加大發展力度，及鄰近基建的地方先行，引用《條例》收地發展公屋。他稱，公屋供應將於2024/25年度出現斷崖式下跌，政府需未雨綢繆，並強調本港要多管齊下造地，引用《條例》及重啟「土地共享先導計劃」並無衝突，兩者可並行造地。

政府164次引例 最近一次橫洲

民建聯引用發展局資料稱，由香港回歸起至今，曾164次引用《條例》收回私人土地發展，最近期一次是2017年，就元朗橫洲第一期公共房屋項目刊憲收地，涉及收回79幅私人土地，面積約3.5公頃。

梁志堅：困難期地產商勿太自私

地產建設商會執委會主席梁志堅接受本報查詢稱，業界不反對政府引用《條例》向發展商收購農地興建公營房屋，以解決樓房供應燃眉之急，「我知道這樣說，未必所有發展商皆同意，但現在是非常時期，土地供應嚴重不足，靠填海都遠水不能救近火」；至於收回農地面積、興建多少公屋及居屋等，需由政府研究並決定。他說不知道會否有人因此提出司法覆核，但強調目前香港處於困難時期，地產商不能太自私。

梁志堅又稱，引用《條例》收回的農地，應是缺乏基建設施。他昨晚透過地建會作書面補充，指對於基建未達到而遭閒置的土地，政府可與業權人磋商解決方案，務求早日地盡其用；若土地可按現行機制處理，則應以現行機制繼續進行。

新地新世界：不評論

本報昨日向四大發展商查詢，其中新地、新世界均表示不會評論；至於恒地及長實，本報昨曾聯絡相關人士查詢，至截稿前未獲回覆。

明報記者

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