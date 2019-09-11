內地團跌七成 旅巴慢駛促政府解困

財政司長辦公室發言人回應查詢時，理解外圍環境的不確定性及在香港過去數月發生的社會事件，對業界特別是中小企造成的負面影響，政府最近已宣布多項措施，撐企業及保就業，亦會密切留意最新經濟情况並作動態評估，有需要時考慮推出更多措施。

昨日約有60架旅遊巴參加慢駛遊行，由啟德承啟道出發到政府總部。有份發起遊行的旅遊從業員聯會，其主席葉志偉稱，本港旅遊業因修例風波「受到災難性影響」，他稱行內有逾九成旅遊巴涉及車輛按揭貸款，但訪港團連月減少，旅行社及巴士面臨停工、減薪，「公司無力向銀行或財務公司每月還款」，憂慮會有倒閉潮，希望港府協調銀行界，延後旅遊巴等供款壓力。

業界稱要轉型「不能再單靠內地團」

銀禧國際旅遊有限公司創辦人李嘉騏稱，主打旅遊巴租賃的公司生意大跌一半，「有自己車隊的旅行社，不會再找外援」，而司機月入大減，由以往每月3萬多元，減到現時約1萬多元，他建議業界要思考轉型「不能再單靠內地團」。

（反修例風暴）