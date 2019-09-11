涉咬斷警手指 港大生加控擾亂秩序

被告杜啟華（22歲），昨繼續毋須就該4項控罪答辯。控方透露已索取律政司指示，將增加被告一項違反《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」的控罪，和其餘控罪一併處理。控方稱被告當日從高處擲物，危害警員、記者及示威者的安全。

另辯方申請剔除被告宵禁及禁足令，辯方透露被告已找到新工作，即使被加控擾亂秩序，控罪只針對他案發當日的行為，審訊需時一年半載，無必要過分箝制其自由。裁判官決定維持其禁足令，不得踏足沙田新城市廣場；准剔除宵禁令，被告每周向警署報到的次數由4次減至3次，案件押後至下月8日再訊。

4項控罪指被告於7月14日晚上9時許，在新城市廣場第一期L3層「LONGCHAMP」及「COACH」店外襲擊警員葉卓軒，並意圖使高級警司梁子健和偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害；他亦被控未能在警員陸健明規定下出示身分證明文件。

尖沙嘴非法集結案 官准被告台灣升學

另外，大學生羅樂文（21歲）與另外15人早前被控於8月11日在尖沙嘴非法集結，昨在九龍城裁判法院申請更改保釋條件。裁判官批准他負笈台灣的申請，但要求羅的母親提供3萬元擔保，並須於10月23日返港與同案其他被告一同提訊，在港期間遵守宵禁令以及居住在報稱的地址。

【案件編號：STCC2840、KCCC2120/19】

（反修例風暴）