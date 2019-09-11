警拒供法庭手令內容 爆眼女子提司法覆核

爆眼女子的朋友以「人生玩×員（#13552）」帳號在連登討論區公布，就警方拒絕向事主提供獲取醫療報告的手令內容及相關資料，申請司法覆核，法庭已安排明早在高院開庭，期望市民前往聲援。女子的朋友回覆本報表示，期望透過司法覆核，了解警方申請手令的原因、意圖及用處。據悉，她現時仍受「起底」及撐警者騷擾，明日由律師代表出庭。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨表示，警方根據《警隊條例》第50條（3）申請法庭手令，而擁有相關醫療報告的醫院管理局負責執行手令，不存在向第三者交代手令資料的需要。他又表示，目前已將醫療報告內容與其他證據作對比，但最重要是靠事主提供案發情况，包括案發時與暴力示威者的距離，以及為何身處警署附近等，「砌圖已經砌得七七八八，欠最重要的部分」。

警稱等事主回覆：似乎沒有聯絡

女子朋友稱多次透過律師聯絡

早前警方公開呼籲女子主動聯絡，並去信女子要求提供資料。李桂華昨稱，警方仍等候女子的回覆，「她似乎沒有聯絡過我們」。

然而，該女子的朋友在連登討論區反駁警方「講大話」，稱她早於早已於9月2日、3日、6日及9日透過律師聯絡警方及律政司，帖文附有一張遮蓋個人資料、由律師事務所去信警務處長盧偉聰信件的圖片，而對方至昨日未有回應，故「不存在聯絡不上」一說。

（反修例風暴）