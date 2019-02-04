警推WhatsApp匿名報料 議員批白色恐怖 10熱線收「止暴」情報 陳克勤：可減輕999壓力

明報記者

業務服務科高級警司陳志勇昨日在警方記者會上表示，過去3個月社會動盪不安，暴力不斷升溫，許多市民希望向警方提供止暴制亂的情報，因此警方推出10條WhatsApp熱線，供市民匿名報料。他表示，10條熱線分別是55669500、55669501、55669502，餘此類推至55669509；報料者可匿名提供資料、相片、錄音、錄像。

一般報案不適用 不聽來電不交代案情

陳志勇稱，警方不會透過熱線接聽來電，亦不會交代案情進度，而熱線不適用於一般報案。他強調，警方不會索取報料者的個人資料，或向第三方透露。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，過去亦有人去信警方報料，情况不陌生，如該人不願意，警方不會找他作證。

以WhatsApp報料會披露報料者的用戶名及電話號碼；警方其後出稿稱，會嚴格遵守私隱條例，根據收集資料目的所需的時間，保留資料提供者的個人資料，當沒有必要為相關目的使用個人資料時，除非為符合法律上的要求而保留外，該等個人資料將會於合理時間內被銷毁。

報料顯示電話號碼 警：會遵守私隱條例

民權觀察成員王浩賢質疑，警方呼籲市民報料，會營造「人人互相監控的氣氛」。他說，持不同意見的人在遊行集會中或會爭執，屆時互相影對方大頭照、起底，「造成白色恐怖」，挑起社會更多不信任及衝突。他亦關注警方利用第三方軟件開發商收集情報，質疑個人資料或情報會外泄。

陳淑莊：若報假案浪費警力 將無後果

公民黨議員陳淑莊認為，以一般報案程序，警方可追查報假案的情况，但警方開放熱線供市民匿名報料，則無法跟進，質疑若有人報假案浪費警力將無後果。她亦指出，警方已有多種渠道收集情報，如派出喬裝示威者的警員，質疑推出這項措施的動機；她認為，這樣報料會令市民「互嚇」，衍生報仇式舉報，製造白色恐怖。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，持不同立場的市民均可利用熱線舉報懷疑罪行。至於會否因匿名而「報流料」，他認為應交由警方判斷是否展開調查，整體而言認為熱線有用，亦可減輕999壓力。

（反修例風暴）