黃之鋒晤德外長 倡德版「香港人權民主法案」

倡4建議 延遲貿談停武器售港

黃之鋒周日出境時因裁判官填寫表格有誤、涉違反保釋條件被捕，至前日早上獲釋，隨即飛往柏林。他此行將向德國推動4項主張，包括延遲與中港作貿易談判，直至人權問題納入議程；停止發售及出口武器給香港警察；研究推動德國版《香港人權與民主法案》的可能；檢視現行簽證、移民與庇護安排，照顧赴德港人。

黃到埗當晚出席德國《圖片報》舉辦的紀念晚會，就柏林圍牆倒下30周年發表演說。他形容若現時是「新冷戰」，香港便是「新柏林」，兩種差異巨大的意識形態，即自由民主人權與獨裁在此地角力。他稱「Stand with Hong Kong」不僅是口號，促請自由世界拒絕獨裁中國政權，並強調香港人不只為自身而戰。

中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會上，被問到馬斯與黃之鋒會面一事，她稱對德國允許「香港分裂分子」入境從事「反華分裂活動」，以及馬斯公然與其接觸，表示強烈不滿及堅決反對，已向德方提出嚴正交涉。她又說，德國總理默克爾上周訪華，其間明確表示支持一國兩制、反對暴力。她敦促德國信守承諾，「避免向香港激進分裂勢力發出錯誤信號」。

（反修例風暴）