美下周聽證會審視香港局勢 邀黃之鋒何韻詩

【明報專訊】美國國會昨日復會，將排期處理《香港人權與民主法案》，而「國會及行政當局中國委員會」（CECC）將於下周二（17日）舉辦聽證會，內容圍繞今夏香港的反修例示威。CECC指出，聽證會將審視香港事態發展，以及未來在警方暴力及中國政府對香港自治威脅上升之下的美港關係。
聽證會出席者將包括香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩、香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、「中國人權」執行主任譚競嫦，以及《中國香港的反霸權：形象化城市抗議》作者加勒特（Dan Garrett）。
共和黨員稱葉劉「制裁好人選」
CECC指出，今夏數以百萬計港人上街反修例，在中國政府持續侵蝕一國兩制框架、香港民主未見進展，以及政府一直拒絕回應訴求的情况下，示威者不滿持續增加；而港府持續以壓迫策略打擊，刺激了示威者與政權之間的衝突。CECC並指出，中國政府的假消息行動、持續恐嚇政治報復以及軍事干預亦令人憂慮，強調香港的自主和自由，均獲《基本法》及《中英聯合聲明》所保證。
此外，有網民在Twitter建議美國國會在《全球馬格尼茨基法案》加入制裁親北京的香港官員及警察，令他們承擔限制港人普選自治的後果，如凍結其在美資產；美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在Twitter分享時，點名稱「葉劉淑儀似乎是名單上很好的候選人」。葉太回應時斥俞懷松胡說八道，認為該法案是針對馬格尼茨基案及侵犯人權的俄羅斯官員，與香港無關，亦非針對民選議員。不過翻查資料，制裁名單亦有中國官員；葉太對此稱她沒有作出侵犯人權或貪腐行為。