美下周聽證會審視香港局勢 邀黃之鋒何韻詩

聽證會出席者將包括香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩、香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、「中國人權」執行主任譚競嫦，以及《中國香港的反霸權：形象化城市抗議》作者加勒特（Dan Garrett）。

共和黨員稱葉劉「制裁好人選」

CECC指出，今夏數以百萬計港人上街反修例，在中國政府持續侵蝕一國兩制框架、香港民主未見進展，以及政府一直拒絕回應訴求的情况下，示威者不滿持續增加；而港府持續以壓迫策略打擊，刺激了示威者與政權之間的衝突。CECC並指出，中國政府的假消息行動、持續恐嚇政治報復以及軍事干預亦令人憂慮，強調香港的自主和自由，均獲《基本法》及《中英聯合聲明》所保證。

此外，有網民在Twitter建議美國國會在《全球馬格尼茨基法案》加入制裁親北京的香港官員及警察，令他們承擔限制港人普選自治的後果，如凍結其在美資產；美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在Twitter分享時，點名稱「葉劉淑儀似乎是名單上很好的候選人」。葉太回應時斥俞懷松胡說八道，認為該法案是針對馬格尼茨基案及侵犯人權的俄羅斯官員，與香港無關，亦非針對民選議員。不過翻查資料，制裁名單亦有中國官員；葉太對此稱她沒有作出侵犯人權或貪腐行為。

（反修例風暴）