談羅范「性服務論」林鄭籲各方核實

葉國謙：現階段獨立調查 風波不會停

林太說，任何謠言或猜測倘涉政府運作、決定或活動，政府有責任澄清，而政府新聞處網站已設特別欄目，提供各種及時的澄清，以阻止在社交媒體上廣泛流傳的謠言和猜測。另一行會成員葉國謙昨在民主黨劉慧卿的網台節目稱，不認為羅太所說的消息肯定不實，而羅太亦說是由朋友的朋友處得知，認為消息非單純是網上說法。他稱網上有很多假或不實消息，每人對此的表達都應自行負責。

葉國謙又說，目前維持社會秩序要靠警方，政府一定不會在現階段成立獨立調查委員會，否則事件不會停下來，他亦相信沒有政府會這樣做。至於引用《緊急規例條例》，他說若情况繼續不受控，使用法律權力是需要。他說政府宣布撤回修例並非向暴力屈服。

逾20前官員賢達促交代太子站衝突

另外，勞工及福利局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武、商務及經濟發展局前副局長梁敬國等20多名前官員和社會賢達，去信特首、保安局長及警務處長，促請當局制止警察以過分武力執法，同時呼籲示威回歸有理有節。他們促請政府盡快徹查7．21元朗事件，把8．31太子站衝突完整公開交代，並積極回應主流民意，成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）