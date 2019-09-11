回應「網開一面」 林鄭：違法一定追究 民調：65%反對只撤回 特首評分微升

稱不容美國成特區事務「持份者」

對於美國國會將審議《香港人權與民主法案》，林太批評外國國會干預香港特區的內部事務極不恰當，不會容許它成為特區事務「持份者」。

香港民意研究所於9月2日至4日做電話調查，每日均訪問逾300名市民，林太整體評分為25.4，民望淨值為負55個百分點，與兩星期前變化不大（見表）。若比較宣布撤回前後兩日的民意效應，林太在9月3日、即宣布前的評分錄得歷史新低的22.9，公布撤回後則回升至26.6；其支持率淨值亦按日回升6百分點，至負56百分點。

鍾庭耀：撤回僅「止血」 民望仍極低

研究所亦在本月5日至7日在網上調查13,647人，再以電話訪問313個樣本作調整，得出結果是24％支持林太只撤回修例但不願採納其他訴求，「一半半」的有8%，反對的則有65%。研究所主席鍾庭耀稱，林太撤回修例能達到民望止血效果，但她的民望仍極低，救亡方案「做得太少」，認為她應優先處理其他4項訴求。

林太昨日出席行會前被問及李嘉誠提到對年輕人「網開一面」的說法。她說特區政府的政策是對關愛青年，但任何違反法治的行為都不應受特區政府支持，所以在這次事件中，違法行為一定會依法追究。

對於美國的《香港人權與民主法案》，林太稱自從2014年，每一兩年美國國會部分議員都會提此議案，特區政府對外國介入香港事務絕不認同、深切遺憾，希望不要再有本地人、特別是身處某些位置的人，主動要求美國政府或美國國會去通過這個將影響香港的法案。

她又形容有很激進的人、「暴徒」大肆破壞港鐵站，她前日視察後感心痛，希望大家能珍惜重要的基建，不能夠說因為這些設施沒有生命，就可以肆意破壞。

另外，香港民意研究所最新民調顯示，對比一個月前，3名司長的評分皆是上任新低，13名局長支持率淨值亦全部下跌，其中11名局長支持率淨值是上任新低。

明報記者

（反修例風暴）