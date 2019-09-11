何安達：港鐵回應慢 理據難服眾

指偕警開記招「自找麻煩」

曾任政府新聞統籌專員的何安達認為港鐵回應太慢，愈遲愈難闢謠。他說公眾質疑警方在站內執法用武問題及港鐵有否為警方或其他部門隱瞞事實，但港鐵卻與警方等部門一同開記招，「有少少自找麻煩」，「不應與被質疑的部門開記招」。

何安達認為事件涉公眾利益，港鐵的解釋不足以說服公眾為何不能公開片段，認為港鐵未來應諮詢個人資料私隱專員公署，及清楚解釋不公開片段的法律理據。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，處理公關危機應第一時間公開資訊及澄清事件，免謠言發酵，但形容今次屬「非一般公關事件」。他分析稱，港鐵處理事件有困難，在敏感及混亂的政局下，且閉路電視片段牽涉多個部門，包括意味會披露警方使用武力情况，可能會引起相關部門不滿，「已非佢（港鐵）一個可決定」，因而「綁手綁腳」。

蔡子強：交片非港鐵可決定

警隊在反修例示威的執法屢受質疑，以7．21元朗白衣人襲擊市民、8．11尖沙嘴警署外女子爆眼受傷及8．31事件引發的不滿最強烈，成為化解警民仇恨的三大心結。有8．31目擊者明言，若港鐵不公開片段，永遠無法釋除對警察濫用武力的質疑，也不能化解警民仇恨。蔡子強認為，警隊要重建印象需時很長，「不要以為一年半載便可以，將會是一個世代的問題」，料比昔日警隊走出貪污形象更長。他分析港澳辦明言本港要「止暴制亂」，但警方強硬執法手段惹社會反感，「製造更多衝突及新仇恨」，引發社區更多示威。他亦相信即使成立獨立調查委員會，也未必能解決目前問題。

（反修例風暴）