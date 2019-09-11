市民不收貨：圖任改 應交原片

25歲的葛先生不接受港鐵及警方昨早在記者會的解說，因為截圖只公開月台情况，但警察當日是衝入車廂打人，形容截圖如看圖講故事，「就算timestamp（顯示時間）都可任人改」，堅持站內閉路電視一定要以影片形式公開才有意義。他又要求港鐵交代8．31後封站兩日站內發生什麼事，形容港鐵及警方鬼祟，事發逾一周才公開截圖，可信度成疑。

20多歲大學生Thomas（化名）昨到太子站獻花時不停抽泣，他說事發後不敢到太子站，因看見警察打人的片段後情緒一直未平復。他不接受港鐵及警方解釋，即使有閉路電視受損，亦應公開「完整、不經剪接的影片」。

指運動成困局 促獨立調查

50歲的Elaine說，她不知道有沒有人死，但認為由於當日警察要求記者離場，導致只有警察、港鐵及救護員知道站內的事，任他們解釋多少次都沒法打破困局，且困局不止8．31單一事件，而是修例引發的整個反對運動已成為困局，認為要成立獨立調查委員會，要求各方公開資料，才能還示威者、警察等持份者公道。

（反修例風暴）