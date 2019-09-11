港鐵公開8‧31截圖 無速龍用武畫面 拒公開閉路電視片段 無諮詢私隱署

強烈譴責造謠 警：網絡科跟進

港鐵、警務處、消防處及醫管局昨舉行聯合記招，澄清8月31日太子站無人死亡，警察公共關係科高級警司余鎧均稱無相關失蹤人口報告，強烈譴責有人散播謠言，網絡安全調查科會跟進。事件中，63人在太子、旺角及油麻地站被捕，54男9女，13至36歲，全涉非法集結，其中一名33歲男子及一名13歲男童被暫控藏有攻擊性武器。

港鐵公開21張太子、荔枝角及油麻地站閉路電視片段截圖，並重組當晚10時42分至翌日凌晨1時49分的時序（見表），包括防暴警入太子站、救護員送走傷者的畫面，但速龍小隊或防暴警在月台或車廂行動及拘捕人的關鍵畫面卻未有提供，亦無展示傷者處理及被捕情况。

太子站3 CCTV損毁 兩涉4號月台

港鐵表示太子站有3部閉路電視損毁或被塗污，兩部位於荃灣線往中環方向4號月台，最後錄影時間分別是晚上約10時52分及10時53分，即未能錄影該位置防暴警進站後情况。

被問到為何只公開片段截圖，但拒公開片段，港鐵車務營運總管黃琨暐稱明白市民關注，但考慮平衡私隱問題，只公開截圖。至於片段能否如截圖般將市民樣貌模糊，以解決私隱問題，他說涉及私隱問題，需謹慎處理。個人資料私隱專員黃繼兒回覆，港鐵無就太子及荔枝角站閉路電視片段事宜諮詢公署。

對於為何不公開警方行動片段截圖，黃琨暐無正面回應，又稱4號月台兩閉路電視被毁壞，其他閉路電視拍攝角度也有限。

警：「非一般罪案現場」不宜採訪

被問到為何當晚拒讓傳媒在月台採訪，余鎧均說當晚情况混亂，港鐵疏散站內所有人，警方設封鎖線調查及拘捕，形容是「非一般罪案現場」，不適合採訪，警方擔心記者安危。當晚7名傷者由荔枝角站送院，3人由油麻地站送院，消防處計算的太子站傷者由最先10人變7人，消防處高級助理救護總長羅信堂解釋，傷者分散在月台不同位置，「有人走動」，且服飾相近，救護指揮官點算人數有困難。

議會陣線立法會議員區諾軒認為，僅公開片段截圖未能釋除疑慮，公眾最關注有否人被打死、警方有否用過度武力、傷者傷勢如何造成，「截圖根本解答不到」。他認為公眾知情權比私隱重要，闢謠最務實做法是公開片段。他認為港鐵須仔細交代其餘運作正常的閉路電視拍攝到的畫面。

目擊者質疑遮掩對警不利片段

當晚目擊者阿晴（化名）向本報記者表示，不滿港鐵只公開截圖，無法釋除疑慮，「看不到前因後果，也不知執法過程」。她最關注警方衝入站內行動過程、市民被捕等情况，「港鐵是否在遮掩對警方不利的片段？」她說警員亂打市民，卻毋須負責任，也不認為市民可藉現行投訴機制追究，對此感無助。

明報記者

（反修例風暴）