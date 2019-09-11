大球場紅衣人海 喊反修例口號撐港隊

開場前唱《願榮光歸香港》

晚上7時，逾百球迷紅衣為記，相約銅鑼灣港鐵站外一起出發到香港大球場觀賽；同時間有防暴警在站內及收費區戒備。球迷於橫街小巷中大叫「We are Hong Kong」及反修例口號，如「五大訴求，缺一不可」。大球場保安相對緊張，入口處一度有十數名軍裝警戒備；所有人入場前須安檢，本報記者入場時，頭盔及防毒面具均須寄存入口處，不可帶入場，但未見有球迷攜帶同類物品。

球迷入場後氣氛更熱烈，他們開場前齊集看台，高唱《願榮光歸香港》；其後奏起國歌時，有球迷報以噓聲，有人高舉「Boo」紙牌。球賽期間出現不少有「反修例特色」的口號，例如有伊朗球員跌倒時，香港球迷交叉手勢叫「First Aid」，又有人大叫「沒有罰球，只有插水」。

「世仇」曼聯利物浦球迷築人鏈

中場休息時，香港球迷在看台亮起手機閃燈，築起人鏈；有人圍繞大球場走一圈。曼聯及利物浦可謂「世仇」，原本不相識的曼聯球迷S先生（化名）及利物浦球迷陳先生（化名）築人鏈時站在一起，兩人搭肩說：「淨係今日先咁friend！」陳先生稱足球從來與政治密不可分，舉例1989年的「希斯堡慘劇」令96名利物浦球迷喪生，其後警方說謊稱球迷生事，這正正是警察濫權事例。

伊朗女子為平權舉牌 港人和應

最後港隊以0比2不敵伊朗。散場時，來自伊朗的女子Saina舉牌，稱在伊朗女性不能進球場觀看球賽，希望在此引起關注，又說全力支持香港民主運動；大批香港球迷高叫「Fight for freedom, stand with Iran」回應。其後球迷和平散去。

（反修例風暴）