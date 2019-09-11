休班濫暴憂慮 大狀：有片難逃法網 欠識別靠警自律

退休警司朱經緯於2014年佔領運動時，在旺角以警棍毆打途人，監警會通過朱經緯「毆打」的投訴指控屬實；警方其後開展刑事調查，法庭裁定他1項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判囚3個月。當時高院法官黃崇厚頒下判辭表示，警棍非常堅硬，屬大武力武器，而朱當時高舉警棍，用力打向事主近頸部位置，若事主當時沒有披着衣物，後果必定更嚴重。

涂謹申恐對社區構成危險

「有幾百個朱經緯」

民主黨立法會議員涂謹申認為，現時大批警員「情緒失控」，形容「有幾百個朱經緯」，對被市民指罵相當敏感，亦會敵視和平示威活動。他擔心休班警獲發警棍會對社區構成危險，恐怕當警員被指罵時會滿腔憤怒，甚至失控。

李安然說，在警員處理示威衝突時，即使大批記者在場，警員都出現被指濫用警棍情况，擔憂休班警配備警棍會增加濫暴風險，令廣大市民人心惶惶。他指出，一般情况下，市民如受襲擊可自衛，若對方是警員，則有可能干犯襲警罪及不敢還手；而休班警使用警棍亦會暴露警員身分，目前警民對立情緒高漲，或衍生有市民以暴易暴「私了」，增加雙方受傷風險。

（反修例風暴）