休班警獲伸縮警棍 使用須表身分 涂謹申恐警民更對立 易惹打鬥

共萬支有特別標記 1月後檢討

使用時等同執勤

警方昨日發電郵，提及助理處長（支援）林曉彤已概括批准警員獲發伸縮警棍，一個月後會檢討；額外獲發的警棍會有特別標記，昨午起可領取，接受過警棍訓練的警員可選擇領取及在休班時攜帶。警員使用警棍時，不論是否當值，均應遵照《警察通例》第29章，用警棍前須表明身分及發警告，達到目的後須即停止（見表）。

汪威遜在警方例行記者會稱，刑事偵緝人員（CID）一直可24小時佩槍，向休班警發放警棍不算新做法，此舉可讓休班警遇上緊急情况時更直接及有效執行職務。他說，休班警執行職務時，在可行情况下應盡快表露身分及委任證，盡可能給予警告，事後要上報及記錄。

如何防止不上報

警：公眾地方拿出 一定有人看到

至於如何防止休班警不上報，汪表示：「在公眾地方拿出警棍，一定有人看到，被使用武力的人都不會即時離開，因此當有需要用的時候，休班警一定跟足程序，不會無端端拿出來便收起。」他強調警棍不是供警員傍身之用，與其說這做法令社會人心惶惶，他認為更可令人安心。

警察公共關係科高級警司江永祥補充，過往都有休班警拘捕犯人或救人，情况許可下警員會即時展示委任證，但休班警可能在制服疑犯或對方想逃走時，情况未能容許展示。

警察員佐級協會主席林志偉贊成處方做法，指警員本來已24小時候命，休班警同要依從內部守則使用警棍；所有警員在學堂接受過使用警棍、槍械等訓練，畢業後有定期訓練，每年約3次訓練及1次考試。

民權觀察：警武力升級 缺有效監察

民權觀察成員王浩賢質疑，警員的武力升級，卻沒有有效的監察機制，擔心做法令警員濫權空間更大，例如休班警與市民爭執時拿出警棍，未有按指引表明身分，相關市民更難投訴。他又質疑，據警隊《程序手冊》，應該每次用完武力要報告，「警員到底有幾貫徹執行？」他說過往都有警員或市民「落單」引致衝擊加劇，擔心休班警面對較多人時，為保護自己而更緊張，用更大武力，發生不必要衝突；建議市民遇到相關情况應盡力拍片、影相記錄現場情况。

立法會保安事務委員會副主席涂謹申擔心，休班警獲發伸縮警棍令警民關係更對立，質疑「是否期望休班時都繼續『踏浪』？是喬裝做卧底？是否見到同事有行動繼續去幫手？」他說，休班警配備警棍可能增加警民衝突，舉例如有一名學生與一名休班警在遊行集會口角，學生不小心推撞到警員，而警員認為有需要以警棍制服學生，但周圍的市民會以為學生受襲，一擁而上打鬥，警方須考慮清楚讓休班警配備警棍可能帶來的社會後果。

葉國謙料為自衛增安全感

行政會議成員葉國謙相信警方的考慮是令休班警有安全感，安排是為自衛，而不是出去進攻。他又質疑，為何有暴徒如此仇視警員，用暴力行為對休班警，認為這是不能容許。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676