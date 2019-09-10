3個月由不懂掩鼻 到討論最有效濾罐

亞木憶述，6月12日那天，警方在金鐘施放150枚催淚彈，站在他身旁的兩個女學生，連用濕毛巾掩口鼻都不懂；時至今日，示威者討論的是最有效的濾罐型號「60926」。示威者7月1日衝入立法會後，開始出現「全民full gear」，防毒面具和頭盔已是基本裝備，「在物資方面是進步得很快」。

他表示，隨着運動中發生的事，示威者需要的物資都有改變，最初主要提供「洗眼水」、能量條等補給，後期局勢升級，例如「爆眼女子」受傷後，最搶手的是眼罩，「眼罩始終難買到」；最近由於示威者怕被拘捕，示威後會棄掉裝備，變相什麼物資都需要。他又表示7．21元朗襲擊後，校友間曾討論是否應購入護具派發，但由於護具必須按個人尺寸才有用，他們才作罷。

爆眼女子受傷後 眼罩最搶手

李政熙則說，國難五金由最基本的N95口罩，到雙濾罐半面罩式防毒面具「6200」，甚至全面罩防毒面具「6800」，以及「60926」綜合濾罐、「P100」濾棉等，統統有售。他會按顧客需要再建議，又會介紹部分物資型號的長短處，「例如有學生說要買6800，我會提他們一脫了6800就沒口罩遮掩樣貌，建議他們買半面罩式。反而記者的話，用6800都無所謂」。

（反修例風暴）