名校畢業生夾錢 海外購物資回港派

螞蟻搬家式 過關被查無問題

亞木憶述警方6月施放催淚彈後，他和一班校友討論可為示威者提供什麼協助，「『廢中』沒什麼可做，只能出錢」，決定從物資入手。這群來自一間傳統名校的校友，人數約40，最年長是1980年代畢業生。他們募集第一筆5位數字資金後，由不同校友在世界各地以螞蟻搬家形式購入物資回港，「穩定、持久地有貨，雖然數量較少，每人可能每次最多兩篋不同物資」。有校友試過在外國海關被查，「我們買的物資都不是違禁品，所以完全無問題，做得的都不會驚」。亞木說，每次購入物資後，又會有校友再捐錢，令資金維持在5位數字，「（已用資金和儲備）總數未到6位數字」。

他們在6月底商議好計劃，7月初便在示威現場派物資，亞木和校友拿着一堆物資，有洗眼水、能量條、防毒面具等，沿路一直派，又叫其他示威者幫忙派或傳遞。他發現最好派是洗眼水，「濾罐（每人）取不到太多，他們（示威者）本身已很多東西在身，最多都是攞一對濾罐下次用」。他又表示由於經常到現場派物資，已跟一些示威者熟絡，他們有時甚至會主動問能否提供某些物資。

「我們只是儲一些不犯法的東西」

會否擔心因派發及存放物資被拘捕、控告？亞木說：「他要告你的話，你是什麼人都會告。」對於有人在街上收集物資時，警方到場要求抄低個人資料，甚至充公物資，他認為警察常以各種罪行唬嚇街坊，「我們捍衛一個正常香港人的生活自由，就是繼續正常生活。我們只是儲一些無論如何都不是犯法的東西」。

（反修例風暴）