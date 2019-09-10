「國難」瞓身賣物資 發財還看警察

明報記者 羅霈潁

國難五金8月初啟業，至今開店5次，李政熙說每次都「蝕到入骨」才「光榮結業」。他說眼見市場對防毒面具、頭盔等物資有需求，在營商考慮下決定開店，「哪裏有市場，就去哪裏發財，只不過次次都蝕」。國難五金第一次開店是8月3日的旺角遊行，亦是最多人光顧、李政熙「蝕得最甘」的一次。他當時由構思、入貨到開店，只有6日，資金來源只有自己的積蓄和多張信用卡。

資金來源只有積蓄和多張信用卡

僅6日就要入到第一批貨開店，李政熙笑言貨源是很多人沒猜想過的地方：本地入貨。他解釋，很多人當時說買不到防毒面具，因他們只想到旺角的五金舖，但其實其他地方仍有大量存貨，「香港是一個巨型轉口港，庫存量甚至比其他國家多，很多商家囤積大量貨品渴求套現」。不過，售完第一批貨後，他從外國訂貨時，卻發現買物資受到「世界性打壓」。

他試過從美國、法國、泰國、馬來西亞訂貨，卻因收貨地址是香港，當地貨運公司拒絕接單，「貨運公司是自我審查，一些大家以為較易入貨的地方，原來都好難」。他追問貨運公司拒運原因，對方僅稱是公司政策。

除單獨出售防毒面具、濾罐等物資，他又會賣福袋，一個福袋有齊頭盔、泳鏡、防毒面具、濾罐、濾棉和手套，售價數百元，更會提供學生價，最少試過只收10元。他說國難五金的營運成本「不是想像中巨大」，又稱每次開店都售清海量庫存，「蝕本執笠」，至今周轉資金少於13萬元，「現在慢慢去緊平衡的階段，差10萬元左右可以平本」。

「差10萬元左右可以平本」

經常有人質疑他向學生出售物資，有如鼓勵學生參與示威，李政熙說：「他們無裝備一樣會出去。我們能夠做的，就只有降低他們的『成本』。」試過有十幾歲學生來買物資，他明言拒絕出售，叫對方回家，「我希望他別因為降低了成本，就忘記了自己的能力是不足以面對眼前的危險」。

每次開店均有律師在場

國難五金在8月31日第5次開店，選址西環，距離中聯辦不過數分鐘路程。當日開舖不久，已有警察到場調查，其後拘捕李政熙及員工，指稱他們涉嫌藏有攻擊性武器。李政熙說，因擔心會被以各種不合理的罪名控告，國難五金每次開店均有律師在場，並強調被捕不會影響國難五金營運，「之後的營商環境是受示威活動影響，或是受警察的管治（影響）？」

（系列之三．完）

（反修例風暴）