稱港記可現場隨意走 外地記者驚訝

指外記稱美劃採訪區

羅范椒芬昨出席港台英文台節目Backchat指出，香港已和平太久，當局並沒有就處理採訪暴動及示威發出指引。她又說，有外地記者向她說，很驚訝看到有記者可像示威者一樣，在示威現場走來走去，美國會為記者劃出指定區域，而記者必須留在該區域報道或採訪。她又稱世界上無一個地方有連續9小時的即時廣播。

採訪泰示威記者：

政府未限制 大示威不可能劃

一名通訊社記者向本報表示，2010年曾到泰國採訪泰國反政府大型示威，當地政府未有限制記者採訪，又認為大型示威根本不可能事先劃出採訪區，因事件發展太迅速，反問「軍隊隨時開槍，有乜可能劃定位置採訪」。他又說，傳媒會自行判斷最佳拍攝位置，例如警方及示威者防線旁邊，雖然亦有遇襲可能，但中招機會率較小。他認為在這些場合，警方未必了解傳媒所需，劃出固定採訪區是不切實際。

記協：8．31趕記者致多傳言

香港記者協會主席楊健興指出，現時警民間失去互信，近月傳媒採訪大型示威活動期間又不斷發生警方阻止拍攝事件，甚至警方的傳媒聯絡員亦失去協調作用，若進一步限制傳媒採訪，會引起大量揣測，謠言四起，在滾雪球效應下後果可以很嚴重。他以警方於8．31衝入太子站後要所有記者離開，之後出現「打死人」以至「毁屍滅迹」傳言不斷，就是現成例子，政府即使出新聞稿澄清亦無法完全消除市民疑慮，認為政府及港鐵自食其果。

呂秉權：美劃區不適用於示威

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，美國在特定情况下如大型活動、典禮或命案等，會劃出採訪區，屬正常做法，但不適用於示威活動，因為事件不斷發展，如限制採訪範圍，傳媒未必能夠緊貼報道事件，尤其是「雙方（警方及示威者）都有機會出問題」，若缺乏傳媒監察，過程中出現謠言，有可能如太子站傳聞有示威者被打死一樣，即使政府澄清亦難以完全消除公眾疑慮。

（反修例風暴）