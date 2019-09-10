羅范：朋友的朋友稱 有女生供性服務 黃碧雲：若無證據應道歉 示威者：未聽聞

稱信不信由你 籲聚會遠離酒精大麻

羅范椒芬昨出席港台英文台節目Backchat，對於有聽眾電郵到節目指有年輕女子被要求向前線示威者提供性服務以安慰對方，她回應說對此感難過，又稱自己確認有年輕女子被誤導為「勇士」提供免費性愛，但未有進一步提出實質證據。她透過行會回覆表示，因涉及私隱不能透露資料，但建議女生與示威行動中認識的「新」朋友聚會時需警惕，並遠離酒精和大麻，保護自己免受侵害。

羅太接受本報查詢稱，她已被網民指摘散播「謠言」，她只可以說一名可信的朋友，再透過認識受害人家庭的朋友，確認事件屬實，認為市民可自由選擇是否相信，但她呼籲保護自己的建議不可能是錯。

女示威者：前線男生反提醒保護自己

風雨蘭回覆稱，沒有收到相關資訊。

自6月9日已參與多場示威的90後男示威者K（化名），斬釘截鐵向本報說「從未聽說過有女生提供免費性服務或任何服務」。他稱示威者花大筆金錢購買物資，冒生命風險於前線「擋子彈」，強調示威行動「為香港，不是為自己、更不是為了一夕歡愉」。要求羅太就造謠公開道歉。就讀大學二年級的女示威者「阿三」（化名）說，沒聽說有人誘使女生提供性服務，「反而現場男生都提醒我們保護自己，如搭『校巴』（義載車輛），找同性朋友陪伴」。她稱身邊不少同學都會帶同戀人到示威現場，出雙入對，「可能引起警方或『藍絲』妒忌男示威者有年輕女生做女朋友，自己沒有、接受不了，便造謠中傷」。

黃碧雲：有證據應報警

立法會議員黃碧雲表示，若羅太有真憑實據，應盡公民責任，協助有關人士報警求助，而非在電台危言聳聽後作罷。她又說，羅太身為行政會議成員，應謹慎言論，如消息未有證據，則應就發放假消息誤導公眾，收回言論及向公眾道歉。

網傳性服務圖片 被證擷自成人網

網上最近流傳文章與羅太的「提醒」相似，文中引述匿名的14歲女生稱，示威行動中認識曾保護自己的示威者，其後一同參與「聚會」，被勸說成「革命天使」、在「酒精」和「大麻」影響下，向義士提供免費性服務。亦有網上傳言引述身邊「朋友」、「親人」、「兒子」等，並出示圖片指有女生向示威者提供性服務，惟昨被facebook專頁「求驗傳媒」證實該批相片擷自成人網站片段，專頁批評造謠抹黑。

明報記者

（反修例風暴）