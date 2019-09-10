4男涉毁輕鐵設施 兩未成年被告還押

濕地公園站維修費27萬

首宗案件被告梁浩朗（21歲）和梁梓朗（21歲）分別報稱是攝影師及設計學院學生，各被控一項串謀損壞財產罪。控罪指他們聯同4人在輕鐵濕地公園站損壞港鐵財產，即11部八達通機、兩部售票機及兩塊顯示屏，又在兩個閉路電視噴上紅漆，維修費為27.7萬元。裁判官將案押後至下月21日，待警方進一步調查。兩被告獲准保釋，其間不得離港，須遵守宵禁令。

第二宗案件被告分別為大專生郭逸朗（17歲）和15歲少年，被控共3項刑事損壞罪。控罪指他們上周六在輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站損壞5部售票機、7部拍卡機及12部閉路電視，維修費尚待確定。裁判官指兩人一日內連環犯案，拒絕讓兩人保釋，案件押後至下月23日。

官問禁制令適用輕鐵否

另外，3名男子上周四（5日）遭警員截查私家車時搜出鎚仔、螺絲批等，以及附有警員資料的紙張，警方調查「車cam」揭發眾人曾在車內討論如何破壞輕鐵設施。3人被控一項串謀損壞財產罪，當中次被告張溱煒（24歲）日前因發燒留院未能出庭，昨出院後到粉嶺裁判法院應訊。裁判官指本案控罪嚴重，加上港鐵早前取得禁制令，禁止任何人破壞車站運作，被告張溱煒仍斗膽針對輕鐵，故拒絕其保釋申請，案件押後11月27日再訊。裁判官亦問及禁制令是否適用於輕鐵，控方表示需索取指示。

【案件編號：TMCC1821 & 1824、FLCC4062/19】

（反修例風暴）