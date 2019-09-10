記協譴責濫武 警：椒噴記者「增安全距離」

警員沒展編號 記協批投訴無門

昨日警方例行記者會上，多名記者響應記協呼籲，身穿反光背心及戴上頭盔，以表達對警方的不滿。記協代表在記者會開始前，宣讀兩個協會的聯合聲明，抗議警方粗暴對待記者，阻礙採訪，呼籲警方正視前線警員情緒失控及濫權問題。

記協聲明指出，上周六晚上，警方在旺角始創中心外拘捕示威者，記者配合警員指示退到10米外，並走上行人路；突然有兩名「速龍小隊」警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少9名記者被直接射中，包括本報兩名攝影記者及一名文字記者。聲明亦指出，在場警員沒有展示委任證或編號，令受傷記者投訴無門；而警方傳媒聯絡隊態度惡劣，未有做好協調工作。

明報職工協會亦發聲明指出，繼上周六本報3名記者無故被噴射胡椒噴劑，昨日凌晨再有警員推跌本報記者，協會予以強烈譴責，嚴正要求警方解釋及致歉。

警察公共關係科總警司謝振中說，警員在近期衝突中常於近距離下被人襲擊，甚至搶犯及觸碰佩槍，故極需要安全距離。就上周六旺角的行動，他說當時警員拘捕3名涉非法集結的人，被大量人包圍，包括示威者、記者、穿反光衣或印有「觀察員」字眼衣服的人，有推撞及混亂。他說當時記者與警員距離極緊貼，「一個身位都無」，警員不斷要求記者行開點，但作用不大，故使用催淚劑「增加安全距離」。

警稱曾有「穿反光衣者」打警察

謝又說，近期在外採訪的記者眾多，「有很多不熟悉的臉孔」，警員在混亂中難辨認，亦有身穿反光衣的人作出「難以理解的行為」，舉例有人曾走到警員身邊「用手打我們」，或在警員推進時貼着封鎖線。他稱這些行為與常見的專業記者有別，令警員混淆。

警員罵「黑記」 指任何人應保禮貌

另外，有警員曾在行動中指罵記者為「黑記」，警察公共關係科高級警司江永祥回應稱，任何負面稱呼都不理想，警方會盡量處理，又指市民、記者、警員、任何人亦應保持基本禮貌，互相尊重。

（反修例風暴）