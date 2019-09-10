警察家屬理大女生 擲紙杯控襲警 20歲畢業生涉藏汽油彈 控管有武器

報稱學生的女被告唐洛芙（22歲）居於警察已婚宿舍。據悉，她為理大學生，有家屬任職警務人員。她被控一項襲擊警務人員罪。控罪指出，她於9月7日在港鐵東涌站襲擊警員陳浩楊。裁判官批准將案押後至10月30日再訊，讓辯方索取法律意見及文件。被告准以5000元保釋，其間不得離港及住在報稱地址，另每日零時至早上6時須遵守宵禁令。

女生東涌聚集 擲杯被攝

據悉，事發當日下午5時半，戴口罩的被告向警方拋擲一個台式飲品紙杯，擊中一名警員背部，警員感制服濕掉，右背被擊中，白色紙杯跌在身旁，過程被「新華香港」拍攝到。另有警員目睹經過並認出被告，追至東薈城商場樓梯將她拘捕，被告被制服時膝蓋受傷。

另外報稱無業的男子梁澤謙（20歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指出，他於同日在旺角洗衣街行人天橋、近MOKO新世紀廣場的公眾地方攜有一個自製汽油彈。裁判官批准將案押後至11月18日再訊，待控方化驗汽油彈、檢驗被告手機及重看閉路電視片段。被告獲准以一萬元保釋，其間不得離港、須住在報稱地址及到警署報到，另須守晚上10時至翌晨7時的宵禁令。

汽油彈疑他人轉交 封路用

據悉，當晚8時，有近200人在旺角警署外聚集，警方多次警告人群散去但不果，遂作驅散。至晚上9時，被告身穿黑衣、戴口罩及以黑衣遮擋面部，警方認為他形迹可疑，遂將其截停搜查，搜出懷疑是汽油彈的玻璃瓶、打火機、頭盔、護膝等物品。據了解，該汽油彈由他人轉交給被告，被告有意用作封路。

【案件編號：WKCC3601、3607/19】

明報記者

（反修例風暴）