不滿「噪音」校外揮鎅刀傷人 六旬漢被捕

警方稱秀茂坪警區刑事調查隊人員昨晚8時於啟晴邨一單位，拘捕65歲姓符本地男子，涉嫌傷人，被扣留調查。

文理書院（九龍）本學年遷入啟德發展區新校舍，昨晨有人拍攝到長28秒的片段，一名赤裸上身、身穿藍色短褲的男子，在校園外以粗言指罵在場師生，一度持鎅刀揮動，校方即時調停，將男子與在場其他人分隔。目擊學生向本報說，該男子曾上前挑釁，不滿學生喊口號太嘈吵，「嘈住佢瞓覺」，相信他是附近居民。校長歐陽惠賢向家長發通告稱，一名教師上前協助學生時手部受傷，即時送院治理，情况穩定，無學生受傷；學校已聯絡警方跟進事件，學校「危機處理小組」已啟動應變機制。

大角嘴住戶擲石屎

在大角嘴人鏈活動期間，有手掌大的石屎從天而降。莊啟程反修例關注組稱，早上約7時45分，在大角嘴道埃華街交界築成人鏈時，有住戶傳出叫罵聲，之後有人將石屎塊擲落地面，街坊及學生開傘陣遮擋，一名中學生腳部輕傷，接受救護員即場治理後回校；一名莊啟程舊生保護學生時手部受傷，需送院治理。

（反修例風暴）