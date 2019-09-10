九龍17校跨區人鏈 學生斥何君堯挑白色恐怖

教局：聲浪引衝突令人憂慮

教育局昨稱，尊重任何人以和平、理性及合法方式表達意見，但校外人鏈活動近日的發展已開始令人憂慮，包括個別聲浪問題被指滋擾居民，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故。局方表示對暴力行為予以譴責，同時再次呼籲學校和家長，須提醒學生注意自身安全，避免參與並遠離可能出現混亂和危險的活動。

中學生、校友昨晨聚集不同校園外，手牽手連結各校。「中學生罷課籌備平台」日前稱，來自143間學校的學生響應人鏈行動。昨日17校人鏈之一、位於何文田的陳瑞祺（喇沙）書院，上周被立法會議員何君堯點名批評參與罷課，該校中五蔡同學認為，何君堯點名批評是挑起「白色恐怖」，標籤學生為「異常」。他稱留意到上周四（5日）、即學生發起罷課翌日，有人在學校後山偷拍及監察校園，批評行為可恥。

潘曉穎母校亦築起人鏈

毗鄰的華英中學、何文田官立中學的學生及校友亦有參與人鏈，有人高呼「五大訴求，缺一不可」，大合唱網民創作歌曲《願榮光歸香港》。其間一名中年漢於常樂邨以粗言辱罵築人鏈學生，學生沒理會。

台灣殺人案遇害女生潘曉穎的中學母校赤柱聖士提反書院，昨晨有學生及校友築起人鏈，約400人參與，包括人民力量前主席、校友袁彌明。

「城浸之路」連貫九龍塘兩大學

大學方面，同位於九龍塘的城市大學、浸會大學，有學生發起築成「城浸之路」，在歌和老街的人鏈連結兩校。理工大學不同學系的學生昨傍晚亦發起「鏈住理」人鏈活動，學生會稱最高峰時有3200人參與。

（反修例風暴）