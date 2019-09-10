大埔被警扑爆頭男生 片段顯示沒毁物 警：喝止仍逃跑遂施棍 現難評論武力是否合適

根據有線新聞報道，上周六晚11時36分，有片段拍攝到一名裝束與受傷學生相同的藍衣少年，於大埔墟站外看手機。11時41分，有示威者破壞閘機，該名少年當時站在一旁，未見有參與破壞閘機；11時43分，少年沿大埔墟站出口離開，不足1分鐘後，防暴警察從出口衝入站內，並在接近出口位置制服一名市民，少年及多名市民隨即以相反方向往站內逃跑，少年其後又突然掉頭再往出口方向逃跑，被6至7名警員前後包抄，並以警棍打頭制服。惟片段並非全程拍攝着該少年。

警察公共關係科總警司謝振中昨稱，當日警方接報有大量示威者破壞大埔墟站內設施，鑑於警方在較早前處理同類個案時，發現有示威者帶刀到場，謝振中形容行動為「非常有危險性的工作」，而警方衝入站時有市民正離開，警方未有大規模介入，只是「有目標處理暴力破壞設施的人」。謝振中說，由於當時有人逃跑並爬入閘內，而藍衣少年亦有逃跑，警員曾喝止少年不果，遂以警棍將他制服，並以涉嫌非法集結拘捕，並就有關情况接獲一宗投訴。他又稱，他所看到的片段只拍攝到警員拘捕一刻，仍在調查拘捕前的情况，難評論當時所用武力是否合適。

迦密柏雨500人組人鏈聲援

近500名大埔迦密柏雨中學學生及校友，昨晨在校門外築起人鏈，聲援上周六晚被警方扑頭的學生。至上午8時，學生陸續返回學校上課，近300名校友則前往大埔警署遞交請願信，譴責警方上周六晚於大埔墟站使用過分武力，大埔助理警民關係主任在場接信。迦密柏雨中學昨發稿，對數名學生被警員打傷及拘捕感到十分難過和擔憂，說鑑於現時社會氣氛敵對，情况混亂，遊行集會往往危機四伏，勸喻學生遠離危險。

校友：男生被鎖手 家人求警方准餵食

迦密柏雨中學校友代表陳先生表示，受傷學生為應屆文憑試考生，頭部重傷，需縫兩針，右手尾指斷骨，左肩亦有骨折，並引述曾探望該名學生的校友稱男生一度神志不清。陳先生說，警方一度以手銬扣着受傷學生左手，他只能以尾指斷骨的右手進食和活動，在家人多番哀求下，警方始容許家人餵食。陳批評警方做法不人道，刻意刁難受傷學生。

陳又說，上周六晚有1名中四生、3名中六生及1名大學一年級校友，於大埔墟站被警方以涉嫌非法集結拘捕，眾人被捕後入院觀察，已全獲准保釋。陳說被捕學生及校友只是剛巧經過大埔墟站，斥責警方無理攻擊學生及校友。

另一男護兩女被打 警指不聽警告

另外，有片段顯示，大埔墟站內有市民被警方制服，須面對店舖鐵閘一字排開，一名迦密柏雨男生以身擋在兩名女生前，無反抗下仍被警員以警棍擊打。謝振中回應，當時有數名警員控制該批男女，指令他們蹲下，以增加他們逃跑的難度。他說，根據警方過去經驗，即使被制服者蹲下、趴下，仍會逃跑；而當時有人不遵從警員口頭警告，沒有蹲下，故警員使用警棍。他說，當被制服者蹲下後，警員已停止使用武力。

明報記者

（反修例風暴）