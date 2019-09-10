李嘉誠籲年輕人體諒大局 執政者網開一面

現年91歲的李嘉誠又稱擔心香港現况，希望「能夠和和平平。因為事實來講，香港好多年好多年，除了二次世界大戰之外，我認為今次是最大最大的衝擊」。

慈山寺活動 與千人為港祈福

稱政治「須為對方諗」 大事化小

李嘉誠上月透過新聞稿表示，「年輕人給政府的聲音和信息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁」，又提出「投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」。他前日到慈山寺，在信眾面前拿着咪高峰向他們說，希望「香港人能夠渡過這個難關，我們希望年輕人能夠體諒大局，而執政的亦都能夠對我們未來的主人翁，亦都能夠網開一面」。李嘉誠又呼籲「大事化小」，稱雖然法律和人情有衝突，但「在政治問題都要兩方面大家能夠為對方諗一諗，就好多大事可以化為小事」。

慈山寺發言人回應稱，李嘉誠前日到慈山寺與超過1000名信眾為香港祈福；對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊，不能接受，亦令李嘉誠感到非常擔心；他認為，社會共存，要推己及人，希望大家能渡過難關，各方體諒大局，為香港着想。

李嘉誠自去年5月退休後，一直將注意力集中在李嘉誠基金會工作上，鮮有回應政府政策及政治問題。上月16日，他以「一個香港市民李嘉誠」名義於多份報章刊登兩個版本的廣告，分別是「黃台之瓜，何堪再摘」，以及提出反暴力、「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息怒憤」的廣告；當時發言人表示，刊登兩個不同廣告是由於「目前香港形勢複雜，難以用單一語言或溝通方法回應，『應以何身得度者，即現何身而為之說法』」。

李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅及次子、盈科拓展主席李澤楷亦分別透過旗下公司刊登全版廣告。李澤鉅任主席的長和系公司上月刊登18字的「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」廣告，李澤楷則在本月5日於報章刊登「堅守『一國兩制』 停止暴力 維護秩序」為題的廣告。

（反修例風暴）