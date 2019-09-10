油麻地3傷者 消防：無關太子站改人數

曾敏霞說，現場救護指揮官當晚約11時半進入太子站，站內情况混亂，傷者分散月台不同位置，而且位置不時改變，故點算傷者數目有難度。她說，經救護指揮官初步點算，估計現場有10名傷者，並報告消防通訊中心；其後有救護員增援，為傷者分流治理，指揮官再次點算，最終確定有7名傷者需送院治理，故更正。她續稱，7名傷者中，有3個情况嚴重、2個普通、2個輕傷，全部經港鐵特別列車送往荔枝角站，其後分別送明愛及瑪嘉烈醫院。

就外界揣測消防處不恰當更改傷者資料，她重申當晚情况混亂，傷者位置分散及曾轉換，人員初步點算時「有機會重複計算部分傷者」。她又稱，亦有可能是傷者其後沒有表示需要救護服務，導致最終點算的結果不同。

對於有傳媒報道指當晚有3名傷者由油麻地站送往廣華醫院，推測加上這3人就跟太子站最初傷者人數脗合，曾敏霞澄清兩宗事件並無關聯，救護員在油麻地站接觸該3名傷者的時間，是早於救護員進入太子站的時間，處理太子站傷者的人員並無接觸油麻地傷者。

（反修例風暴）