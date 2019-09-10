中環站看損毁閘機 林鄭：大家也心痛 政府機管局港鐵商部署：沉着應戰

陳帆盼「暴亂」者尊重港人出行權利

特首林鄭月娥巡視中環站事前並無通知傳媒採訪，從政府新聞處發布的片段，可見她曾視察多個出口、增值機和入閘機，詢問港鐵人員損毁最嚴重的是什麼；港鐵人員稱，有人用金屬硬物打爛入閘機的屏幕，市民拍八達通時，看不到屏幕顯示可入閘等資料。來到一間餅店前，一名婦人對林鄭月娥說「看到這樣我好傷心……」，林太回應道，「好心痛吓嘛，大家也好心痛，港鐵幾廿年服務我哋，隨意咁就打爛晒」。

政府新聞處發稿稱，林鄭月娥下午與3名司長、運房局長陳帆、保安局長李家超、警務處長盧偉聰等，與機管局主席蘇澤光、行政總裁林天福，以及港鐵主席歐陽伯權和行政總裁金澤培開會，談及近日應對示威者所採取的行動成效，以及日後部署，新聞稿未有提及具體部署，但引述與會者稱不會受暴力及破壞行為威嚇，「將繼續沉着應戰」。

此外，在林太早上離開中環站後，陳帆在歐陽伯權、金澤培等人陪同下繼續到灣仔站視察，陳帆之後見記者，稱港鐵是香港公共交通的重要持份者，冀「破壞設施的暴亂人士」尊重港人出行的自由及權利。歐陽伯權及金澤培均說，希望市民不要破壞港鐵設施。

陳帆等人見記者約5分鐘，其間有乘客經過，高叫「五大訴求，缺一不可」；全程只有港鐵車務總監劉天成一人回應有關8．31閉路電視片段的提問，其餘3人未有回應其他提問就離開。

英華校友函歐陽伯權劉天成

籲停助紂為虐 復港鐵信譽

另外，英華書院校友昨在報章刊登一封致歐陽伯權及劉天成的公開信，信中列出近日港鐵在反修例示威中具爭議的處理手法，包括於8月24日觀塘遊行封站、於8月31日警方在太子站內追打乘客後關站等；呼籲歐陽伯權及劉天成兩名校友「以身作則，以公民社會為重」，停止「助紂為虐」，讓港鐵恢復昔日信譽。

（反修例風暴）