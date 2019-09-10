港鐵研公開8‧31片段 已整理文字 形式討論中 被打教大生入稟促披露

明報記者

特首林鄭月娥昨日由多名港鐵管理層陪同，到中環站視察損毁情况（見另稿）。被問及港鐵會否公開8．31當晚的閉路電視片段，或參考元朗7．21襲擊事件的做法、公開閉路電視片段截圖，港鐵車務總監劉天成說，正與政府研究有關事宜，但由於閉路電視片段牽涉很多人的資料，需要再思考如何安排，重申有關片段一定會保留3年。

與政府研究 重申保留3年

免「打死人」傳言繼續發酵

據了解，港鐵與港府密切接觸以研究公開與8月31日太子站事件相關的閉路電視片段，以免「警察打死人」的傳言繼續發酵，港鐵已安排人手翻查太子站及荔枝角站的閉路電視片段，並已經完成一個文字版本的事件時序。至於最終以什麼形式公開影片片段，是否如7月21日元朗站事件般撮取閉路電視影像圖，還是公開全條原片或經剪接的影片，給予記者觀看但不可拍攝，則尚在討論。

消息稱，8月31日肇事列車內並沒有閉路電視，而肇事的太子站3號及4號月台約有4個閉路電視鏡頭，部分鏡頭曾被示威者損毁或噴漆，未知影片最終能否完整展示當晚情况。

7‧21白衣打人 向傳媒提供7截圖

港鐵元朗站於7月21日發生白衣人襲擊市民事件後，港鐵於7月27日向傳媒提供元朗站月台閉路電視錄影片段的截圖，共有7幅，並整理事件的時序。本報昨日向港鐵查詢8月31日太子站事故片段會否公開，以及如何公開，港鐵回覆重申，公司規定只有經既定程序獲授權的人員，方可查看閉路電視影像，若片段日後或有需要翻查，如用作協助調查，相關片段會保留3年。

香港教育大學學生會長梁耀霆聲稱，他於8月31日在太子站裏疑遭無理拘捕及不合理暴力對待，準備向警方索償，為蒐集民事索償的證據，昨日透過律師正式入稟高院，要求法庭下令港鐵須披露太子站於2019年8月31日晚上9時45分至翌日凌晨1時45分，以及荔枝角站於2019年9月1日凌晨零時30分至凌晨2時的所有閉路電視片段，以讓梁的律師團隊檢查和摘取副本；港鐵亦須在法庭頒下命令的7日內交出有關片段，以及支付梁的訟費等。案件已排期下周一（16日）在高院作指示聆訊。

另外，立法會議員區諾軒上周五陪同一名當日在太子站被困月台39分鐘的女子，入稟小額錢債審裁處，向港鐵追討2500元心理輔導及治療費。申索人葉嘉瑜在入稟狀中並要求港鐵交出當晚閉路電視片段。案件已排期10月22日作簡短提訊。

遮乘客容貌 料不違私隱

重大公眾利益 人權監察促完整公開

香港人權監察副主席、律師莊耀洸表示，當港鐵公開片段後，若在片段遮蔽所有乘客容貌，令外界不能辨別乘客身分，已不構成違反《私隱條例》，他並認為在重大公眾利益下，港鐵應公開完整的片段版本，而非剪輯版本或撮圖。他又說，看不到公開片段會影響日後可能的法庭審訊，反而可盡量還原當晚站內真相，對日後的被告及警方都是公平做法。

（反修例風暴）

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