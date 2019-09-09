示威擺街站聲援 居愛爾蘭港人遭恐嚇

華人網上聲言「殺你」 警未立案

在愛爾蘭一間餐廳工作的港人Vincent（化名）數次參與聲援行動，「每次都有大陸人影相，試過想衝過來撕標語牌海報」，慶幸每次都有當地人制止。有次聲援翌日上班，有一名華人站在餐廳外10多分鐘，不久有陌生人透過微信向他發送他參與聲援行動時照片，問「這是你嗎？」又稱會「捉你、殺你」。他報警，但當地警方稱網上恐嚇案件不能立案，建議他向facebook舉報。Vincent現不敢再參與行動，擔心身在內地的父母被騷擾。本報向愛爾蘭警方查詢，至截稿前未獲回覆。

在當地發起聲援行動的港人阿君（化名）憶述第一次行動時，有約40名港人參與，「當時已留意到有人眼光神秘」，阿君未為意，每周繼續在市中心擺街站，「每次都有人影相，有大陸人來罵，我們通常不理會，有些外國人經過會向我們舉起拇指」。對於有參與者被騷擾，她說「不會向惡勢力低頭」，會續辦聲援行動，認為愛爾蘭作為歐盟國家，相信仍有言論及集會自由，但不敢獨自擺街站。

（反修例風暴）