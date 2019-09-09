遭警申索醫療報告 爆眼女子研申禁制令

該女子的親友確認，女子諮詢法律意見後，律師稱其醫療報告既不會顯示眼部被什麼物件所傷，故已委託律師去信反對醫院向警方交出醫療報告。該親友又稱，申請醫療報告一般需時約一兩個月甚至長達3至4個月，認為警方事發後約一個月便向法庭取手令索取報告，反映警方對醫療程序缺乏認識。

已寄律師信反對警方 大律師稱無用

法律界選委兼大律師黃宇逸表示，醫管局需根據法庭手令交出事主醫療報告，除非事主透過司法覆核推翻裁判官的決定，否則發出律師信「基本上沒有作用」。對於有意見指事主向醫管局發律師信或妨礙司法公正，黃說除非證明事主用金錢賄賂、威逼利誘醫管局，阻止局方交出醫療報告，否則不構成妨礙司法公正。

醫管局發言人表示，公立醫院有既定程序處理索取醫療紀錄的申請。有關警方與個別病人的跟進事宜，由於未得到病人同意，不宜評論。

女子受傷事發至今近一個月，警方稱未能掌握女子眼睛受傷原因。據悉，警方曾向醫管局提供事發日期、時間及救護車編號，但醫管局拒提交該女子資料，其後警方申請法庭手令，列明因涉尖沙嘴事件及傷人事件的罪案，要求索取眼部受傷女子個人資料及醫療報告。警方取得其姓名及聯絡方法後，現透過法庭程序索取醫療報告。

明報記者

（反修例風暴）