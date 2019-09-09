兒童情緒研究 10歲童見白衣人打市民「好驚好擔心」

訪問64人 18人深入訪談

研究團隊於8月以問卷形式訪問64名8至14歲的本港兒童，並與其中18人深入訪談。另外，研究顯示，以100分為滿分，受訪兒童的焦慮及抑鬱量表總分平均分是53.5分，比去年相近研究中的49.9分明顯上升，有近三成受訪者達62分以上，即其焦慮及抑鬱等級達「需要關注」及「臨牀」等級。

研究稱影響兒童情緒健康的因素包括學業壓力、家庭關係及政治環境。在深入訪談的18人中，有8人表示對社會事件產生負面感覺，例如擔心自身安全。

10歲的劉小朋友表示，在新聞上看見在港鐵元朗站，有市民被白衣人打，感到「好擔心、好驚」，幸好她不常到新界，因此不影響出行；她表示，如果有一個願望可實現，最希望是香港社會可以盡快恢復和平。而14歲的Queenie在新聞上看到警察打人、示威者大肆破壞的畫面，「覺得血腥得滯」，以致現時會避免看新聞。

明愛堅道社區中心實習生王祉棋表示，有受訪兒童在家中目擊警察發射催淚彈，感非常害怕，「想馬上離開」，談及有關事情時情緒亦相當失落。她說，更有受訪兒童不願談及社會事件，「他們怕被警察拘捕」。

被問到家長應如何處理兒童因反修例運動出現的負面情緒，明愛堅道社區中心註冊社工文子君表示，家長應專注應對其情緒，接納兒童因示威產生恐懼、憤怒等負面情緒，而非與子女討論事件對錯。文表示，與子女討論事件時，應從不同角度解說，不必要求子女有一定立場。

（反修例風暴）