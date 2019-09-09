警：影影影咁鍾意影 太子衝突9記者中椒

警盾阻拍攝推撞 噴椒時無示威者

其中一名「中椒」的本報記者憶述，上周六晚約10時，逾百名防暴警察及速龍小隊沿彌敦道南行線推進，至始創中心對開時拘捕數名在場者，其間有警員以雙手及盾牌阻擋拍攝及推撞記者，有警員更向現場記者噴射胡椒噴劑，多名正拍攝及採訪的記者滿臉胡椒噴劑，在場有救護員為中椒者洗眼。警察公共關係科警司（傳媒關係）高振邦到場「協調」，未有解釋為何警員向記者直射胡椒噴劑。

記協攝記協譴責惡意針對

批警濫暴無證無編號

香港攝影記者協會、香港記者協會發表聯合聲明，稱當時警方在全無示威者情况下，蓄意向現場記者噴發胡椒噴劑，最少9名記者及攝記被射中，包括香港01、法新社、《明報》、有線新聞及香港電台，當中兩人被直接射向臉部。

聲明引述在場記者表示聽到其中一名使用胡椒噴霧的警員，使用武力期間說「影影影咁鍾意影」，認為該警員對記者懷有惡意，其行為近乎攻擊記者。要求警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者正式投訴。

聲明又說，在場警員均沒有出示委任證或警員編號，令記者投訴無門，而傳媒聯絡隊成員更以惡劣態度回應記者質疑，未有做好協調工作。

（反修例風暴）