7．21民事告警方 林卓廷：為尋真相 非為賠償

林卓廷表示，將入稟控告警務處長盧偉聰、行動副處長鄧炳強、新界北總區指揮官郭蔭庸等；目前已有10多名目擊者及兩名當區區議員可作供，亦有大量證據顯示警方預知有關情報，但沒有合理部署。法律團隊之一、民主黨何俊仁表示，有大律師初步研究後認為表面證據足夠，顯示警方當日疏忽，甚至刻意縱容包庇白衣人無差別攻擊市民。

六旬婦避白衣人跌傷需坐輪椅

60多歲的林女士當晚在元朗站下車時，聽到有人求救，故由月台走到車站大堂幫忙；惟在樓梯已見有白衣人持械追上樓梯，林女士走避時跌倒。她表示腿部發炎，因疼痛曾3日3夜沒外出，又不敢到醫院求救，「諗起警署拉閘，醫院又會唔會拉閘？」林女士憶述受傷過程時多度哽咽，表示要到精神科醫生求診。

林卓廷表示，有待法律團隊檢視眾人醫療報告後會做索償評估；強調入稟是為尋求真相，而非巨額賠償，希望警方詳細交代當日部署，還市民一個公道，否則這將會是警隊的一個污點。他又呼籲當日傷者及目擊者聯絡其議員辦事處，提供更多資料。

（反修例風暴）