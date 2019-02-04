曾鈺成：政府知4招難阻衝突 冀踏第一步 稱現毋須行緊急法 批寄望美國法案「完全是發夢」

稱有心人籲官員落區「做沙包也應該」

曾鈺成昨於無綫節目《講清講楚》中明言過去數日的衝突，顯示4項行動未能停止衝突；他引述參與政府決策人士稱，政府亦不認為可停止衝突，但須走出一步。他並稱早前與多名「有心人」會見特首，不少人均建議官員多落區，在場有人稱「即使去做沙包」也是應該。他並以法國「黃背心」運動為例，政府舉行萬場辯論，其後亦令法國總統馬克龍民望回升。正因政府民望低，更須接近市民。

美國國會今日復會，預計將討論《香港人權及民主法》，曾鈺成表示，若將香港福祉寄望於美國通過法案「完全是發夢」，不相信有人會認為中國因美國通過法案，就改變對港政策，認為香港只是美國與中國博弈的籌碼。

批警用「很難理解的武力」

曾鈺成亦批評警方近日「令人看見很難理解的使用武力」，強調執法人員有公權力，須較嚴格自律，憂慮仇警情緒、警民對立愈加嚴重。他批評警方及政府雖常舉行跨部門記者會，但「好像沒有準備」，未能回應問題，強調若不加強，無法改善危機處理。

多名司局長昨日提及政府4項行動，民政事務局長劉江華稱，目前正安排地區對話，但要考慮如何公開邀請市民，並稱現時社會未完全平靜、對話時會否有其他干擾，都要思考，強調一旦有結果將很快公布。

張建宗：4項行動非對暴力妥協

政務司長張建宗在網誌稱，明白行動未足以平息社會上所有怨氣，但希望是走出困局的第一步。對於走入社區接觸群眾，他強調並非「公關騷」或拖延手法；銳意藉對話與市民一同尋找解決深層次問題方法。他又強調4項行動並非對暴力妥協、更非示弱，明言止暴制亂仍是當務之急。

財政司長陳茂波稱，4項行動並非「特效藥」，不能瞬間完全解決當下困局，但仍是踏出積極正面的第一步。勞工及福利局長羅致光稱，冀能平心靜氣、藉對話化解分歧。

明報記者

（反修例風暴）