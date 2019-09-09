團體蒐文宣圖海外設展 打破語言隔閡

由本地小誌愛好者組成的 ZINECOOP，成員F於6月9日、號稱100萬人上街後，開始蒐集運動文宣作品，亦有作者投稿。F表示，反修例事件「100%」激起創作人、藝術人的創作靈感。他們蒐集包括港人於20國集團峰會（G20）於海外報章登廣告等文宣作品，先後於多倫多、台北、大阪等海外城市展出，未來計劃於本地及其他海外地方設展。F說運動期間的作品是時代紀錄，圖像打破語言隔閡，他們曾經在大阪市集設展︰「吸引老人家注意，前來聽取反修例運動，感動得哭出來。」

「屬於他們年代的紀錄」

本身為資深設計師的F認為，因主流媒體有審查，「有一些內容不可出」，而小誌獨立於主流，「有空間去做多點」。他注意到，是次運動的圖像設計師多為年輕人，形容「長江後浪推前浪」︰「他們更傾向Minimalism（極簡主義），一張圖，『退地』，加字，已經好靚……這是屬於他們年代的紀錄。」

（反修例風暴）