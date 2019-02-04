600專才小水滴 匯成文宣公海

反修例運動期間，網絡群組宣傳活動時常急召文宣組發文製圖；一張又一張有創意具內涵、圖文並茂的海報，於召喚文宣組後一兩小時，便出現於各大通訊群組或網絡平台，甚至實體現身各區「連儂牆」。

IT人製VPN 防警追蹤

90後少女Gecko從事設計工作，自6月初參與反修例運動，製作10多張海報、圖片。事實上「文宣組」不止一個，她表示，她所屬的文宣組是其中一個，能聯繫到的網絡上大大小小文宣群組，粗略估計可接觸500至600名從事設計、市場、編輯、記者甚至法律專才，「6月12日警方拘捕了Telegram公海群組的Admin（管理員），我們很多小群組的Admin，都是由外國『巴打』（brother）出任，警方要抓人，去外國抓；亦有IT人（資訊科技人員）製作VPN（虛擬私人網絡）予我們使用，讓我們不易被警方追蹤」。

Gecko說，由得悉需就某議題製作文宣、編輯文字、配圖、審核直至最後製成並發到「公海」，最快於一至兩小時內完成，「不是一個人做的，可能有數十個不認識人互相分享現成的字模、標語，集大成於一身」。流程中，透過網絡，參與者互不相見（見圖）。內容亦往往增刪修改數十遍，她以7月27日元朗示威作例︰有人申請遊行，文宣組做好路線圖，但一得悉不獲批不反對通知書，則馬上修改，律師專才會給予意見，「不寫遊行、集會，要改為『購物』，去哪裏買老婆餅、蛋卷，避免不實或有法律風險的信息，予警察有抓捕我們的理由」。因此，Gecko說，所屬的文宣組內，凡涉及法律風險的，包括「起底」、「煽動」等，「一概不做，不做犯法事」。

若要將圖片打印成實體海報，「往往公海有人說要打印就有人說已付錢，給予QR Code（條碼）、着其他人何時何地領取，然後就有人去領取，將海報或貼紙貼於指定地方，拍照證明，3個人可以互不相認，未曾碰面」，Gecko補充，有時印好的海報會放於集運倉、智能櫃或商場鎖櫃，由其他人代取，「猶如電影中交贖金的橋段」。

嚴謹查證 過濾假消息

對於時有假消息，Gecko說，群組內有現職新聞記者、編輯把消息過濾求證，「以主流媒體所發的內容為準，不實、未fact check（查證）的不做，免造謠或浪費精力」。文宣部分集中批評政府、警方，也淡化示威者的暴力行為，對於被指「選擇性」發放資料，Gecko說，文宣組「開宗明義」就為示威者一方服務︰「『對家』如政府、警方、『藍絲』陣營，甚至國內媒體，也只放大示威者不當之處，他們有的資源比我們更多，為什麼不批評他們偏頗？而究其實，『文宣戰』，不就是這樣嗎？」

明報記者

（反修例風暴）