港鐵公開信：通車40年最嚴峻挑戰

【明報專訊】示威者連日破壞多個港鐵車站，港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培昨向港鐵乘客發表公開信，稱港鐵當前正經歷通車40年來最嚴峻挑戰，大量車站設施被毁壞，影響市民日常出行，甚至威脅前線職員人身安全，對此感心痛和遺憾，希望各界人士珍惜及保護「這個承載着香港人幾十年來集體回憶的鐵路網絡」。
兩人的公開信表示，港鐵是香港「土生土長」的公共交通機構，以香港為家，但近日因政治爭議引發的暴力事件，蔓延到港鐵網絡，數十個車站相繼被大肆破壞，形容當前是港鐵通車40年來最嚴峻挑戰。
工會：陳腔濫調 盼譴責暴徒
兩人亦在公開信譴責所有破壞秩序的暴力行為，並稱為減低對乘客影響，同事已盡快修復設施，務求在事發後翌日早上恢復服務。信中指出，近日前線員工執行職務時面對巨大壓力和困擾，希望廣大市民能相互尊重，讓港鐵同事可專注執行職務。
香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公開信內容「陳腔濫調」，港鐵不少職員都希望歐陽伯權及金澤培能夠「站出來」，譴責「暴徒」的破壞車站行為。他稱前線職員已盡量修復入閘機及售票機，以維持基本車務服務，但有部分機器或設備難短期內找到替代品，部分設備日後或出現問題，「有部分機器遭示威者用水噴射，雖然現時沒有問題，但長遠性能或會受損」。