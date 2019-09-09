港鐵公開信：通車40年最嚴峻挑戰

兩人的公開信表示，港鐵是香港「土生土長」的公共交通機構，以香港為家，但近日因政治爭議引發的暴力事件，蔓延到港鐵網絡，數十個車站相繼被大肆破壞，形容當前是港鐵通車40年來最嚴峻挑戰。

工會：陳腔濫調 盼譴責暴徒

兩人亦在公開信譴責所有破壞秩序的暴力行為，並稱為減低對乘客影響，同事已盡快修復設施，務求在事發後翌日早上恢復服務。信中指出，近日前線員工執行職務時面對巨大壓力和困擾，希望廣大市民能相互尊重，讓港鐵同事可專注執行職務。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公開信內容「陳腔濫調」，港鐵不少職員都希望歐陽伯權及金澤培能夠「站出來」，譴責「暴徒」的破壞車站行為。他稱前線職員已盡量修復入閘機及售票機，以維持基本車務服務，但有部分機器或設備難短期內找到替代品，部分設備日後或出現問題，「有部分機器遭示威者用水噴射，雖然現時沒有問題，但長遠性能或會受損」。

（反修例風暴）