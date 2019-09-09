旺角驅散響7槍 救護腳踝疑中布袋彈

示威者昨晚9時許在彌敦道及太子道西交界開始架設防線，其後防暴警察從旺角警署衝出，驅散示威者，並進至旺角道佈防，更有警員走上旺角道天橋搜索示威者，防暴隊推進至亞皆老街一帶。

多處警員持雷明登

接近11時，警員退回旺角警署，示威者再度在警署外圍聚集及叫囂。至11時17分，有警員在警署2樓露台舉起橙旗，不久後現場傳出最少7響槍聲。記者所見，警署露台、正門及路面均有手持雷明登的警員；現場地面最少遺下兩個布袋彈殼。有身穿救護反光衣的女子右邊腳踝受傷，現場消息指她受傷時身處對開的西洋菜南街，其他救護員為她急救。

夫婦分車遭質問 多輛車拖走

至接近午夜12時，防暴警察沿彌敦道向旺角方向推進，並在旺角道及彌敦道一帶築起防線，仍有部分市民聚集。本報記者所見，警員在彌敦道最少截查4車，其中兩名司機是兩夫婦，警員質問為何兩夫妻要分開駕車；警方召喚最少兩輛拖車到場，拖走多輛汽車。

旺角一帶出現示威者期間，港鐵昨晚9時半宣布，因應車站內及站外附近突發情况，太子站將關閉，至昨晚10時，港鐵再宣布關閉旺角站，列車不停太子及旺角站。

（反修例風暴）